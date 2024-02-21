Москва, 21 февраля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Вышел трейлер документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» режиссера Михаила Щедринского. Сценаристом картины выступила Юлия Лемарк.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Роман Костомаров

Впервые ленту покажут 7 марта на международной выставке-форуме «Россия», а в прокат картина выйдет 9 марта. Об этом сообщил сайт «Кино-театр. ру». Затем состоится цифровая премьера в онлайн-кинотеатре Wink.

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Производством ленты занималась компания «Реникса», а за кинопрокат отвечает дистрибьютор «НМГ Кинопрокат».

Это история о борьбе олимпийского чемпиона, перенёсшего тяжёлую болезнь, и о его возвращении к полноценной жизни благодаря поддержке семьи, близких и помощи высокопрофессиональных врачей.

Лента строится на интервью с самим Романом Костомаровым, которое взял заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Также в числе спикеров ― жена спортсмена Оксана Домнина, мать, дочь, партнёрша по танцам на льду Татьяна Навка, коллега Илья Авербух и другие спортсмены, врачи.

Всего за время съёмок отсняли более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме демонстрируют уникальные архивные кадры из жизни Костомарова, а также хронику его реабилитации и возвращения на лёд.

«В этом фильме мне хотелось рассказать зрителям не просто историю болезни Романа Костомарова. Прежде всего, это история выдающегося спортсмена, который никогда не сдаётся. Даже в самой отчаянной ситуации», ― поделился режиссёр Михаил Щедринский.

Он также добавил, что это не только история настоящего мужчины, но и фильм о женщинах, которые всё время были рядом с героем ― жена, мать и дочь.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В ходе лечения его поместили в медикаментозную кому, у него начался сепсис, затем возникли проблемы с кровообращением. Спортсмену ампутировали стопы и кисти рук и провели частичное протезирование.

Костомаров впервые выступил на льду после ампутации конечностей 17 декабря в шоу «Вместе и навсегда» в паре с супругой Оксаной Домниной. Шоу посвятили 50-летию серебряного призёра Олимпиады-2002 Ильи Авербуха. Впоследствии он рассказал, что в этот момент не смог сдержать слёз.

Выступая перед посетителями выставки-форума «Россия» 2 декабря, Костомаров рассказал, что, когда пришёл в себя после операций, не хотел жить. Первый вопрос, который он задал хирургу, был о том, сможет ли он водить мотоцикл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров — пример абсолютной силы воли, пример для многих.