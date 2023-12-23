Москва, 23 декабря, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что отдал бы всё, чтобы вновь быть здоровым.

Сергей Карпухин/ТАСС Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров

«Я бы всё отдал, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне всё. Я буду вас холить, любить и лелеять», — сказал Костомаров в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.

Он добавил, что во время лечения появлялась разная информация о его состоянии, которая порой была выдумана.

Также спортсмен отметил, что после выхода из больницы для него был сложный барьер — показать себя, поэтому он замыкался в себе и не знал, как всё будет.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Костомаров выступил в шоу на коньках впервые после ампутации конечностей. Он вышел на лёд на шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию хореографа Ильи Авербуха. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной. Первый выход Костомарова на коньках зал встретил стоя.

11 декабря Костомаров впервые после установки протезов вышел на лёд на коньках. Он выполнил «фонарики», учился разгоняться и тормозить. Он заявил, что учится заново и его первые успехи увидит вся страна.

Костомаров 10 января попал в больницу с пневмонией. В медучреждении он провёл 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В июле фигуриста выписали из больницы, он впервые лично обратился к поклонникам. После выписки из больницы и протезирования Костомаров приступил к тренировкам.