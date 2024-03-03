Москва, 3 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров встал на сноуборд. Об этом он сообщил 3 марта в Telegram-канале и опубликовал видео.

Кадр из видео Роман Костомаров

«Ура, я на сноуборде. Было не просто, но у меня получилось», — написал спортсмен.

Костомаров рассказал, что очень счастлив. Он передал привет участникам школы ходьбы на протезах и призвал их не сдаваться, чтобы достигать всего задуманного.

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Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года Костомаров попал в больницу с пневмонией и провёл там 175 дней. Из-за развившегося некроза ему частично ампутировали руки и ноги. После выписки из больницы и протезирования спортсмен приступил к тренировкам и стал регулярно публиковать видеоролики со своими успехами.

Костомаров впервые выступил на льду после ампутации конечностей 17 декабря в шоу «Вместе и навсегда» в паре с супругой Оксаной Домниной. Шоу посвятили 50-летию серебряного призёра Олимпиады-2002 Ильи Авербуха. Позднее фигурист рассказал, что не смог сдержать слёз.