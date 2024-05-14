Москва, 14 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров поддержал участников международного полумарафона «ЗаБег.РФ» и выразил желание принять участие в нём в следующем году. Спортсмен посетил пресс-завтрак, посвящённый забегу.

Pavel Kashaev/Global Look Press Роман Костомаров

«С удовольствием принял бы участие, как атлет. Может смогу через годик», — сказал фигурист.

Он добавил, что всегда любил преодолевать длинные дистанции, так как они развивают выносливость и дают фундамент для исполнения сложных программ на льду.

По словам Костомарова, любой вид спорта должен объединять страны и способствовать развитию дружбы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888821" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Полумарафон «ЗаБег. РФ» состоится 19 мая. В 9:00 по московскому времени во всех регионах России участники пробегут дистанции в 21,1 км. Также в 2024 году одновременно с российскими атлетами на старт выйдут участники One Run в 14 странах, среди которых Китай, Бразилия, ОАЭ, Армения и другие.

Фигурист Роман Костомаров, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стал примером феноменальной победы над собой. В январе 2023 года спортсмен заболел пневмонией. Болезнь развивалась стремительно. Из-за тяжёлого состояния его поместили в медикаментозную кому. Проблемы с кровообращением привели к ампутации стоп и кистей рук.

Упорная работа позволила Костомарову в декабре 2023 года вновь выйти на лед со своей супругой Оксаной Домниной. Он выступил на коньках на шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию хореографа Ильи Авербуха.

Сам хореограф прокомментировал это событие, как «большую человеческую силу». Идея номера возникла, когда сам роман предложил своей супруге вернуться на лед.