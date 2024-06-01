Москва, 1 июня, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова сообщила, что муж смеётся над шутками на тему ампутаций. Оксана Домнина рассказала, что после выписки из больницы, где ему ампутировали части рук и ног, они вместе отправились в Сочи на шоу.

Алексей Даничев/РИА Новости Супруги Роман Костомаров и Оксана Домнина

«А там же мужская раздевалка… И оттуда потихоньку… Особенно Макс [Ставиский] прощупывал, прощупывал. И Рома понял, что может над этим смеяться, это его веселит», — рассказала Домнина на YouTube-канале «Бес Комментариев».

Как сообщало ИА Регнум, Костомарова госпитализировали 10 января прошлого года с пневмонией. После выступлений в шоу на открытом воздухе фигурист попал в реанимацию. Ему потребовалось серьёзное лечение, начались осложнения — развился некроз. Костомарову ампутировали кисти рук и ступни.

Фигуриста выписали в июле, и вскоре он начал тренироваться на протезах. Впервые Костомаров вышел на лёд на коньках 11 декабря 2023 года и 17 декабря принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Спортсмен активно продолжает тренировки.

В апреле 2024 года Костомаров в эфире «Шоу Воли» рассказал, что с протезами чувствует себя полноценным человеком. Когда снимаешь протезы, всё совсем иначе. По словам фигуриста, Ставиский всё время над ним подшучивает, например, о том, что ему теперь не нужны носки и что теперь ноги не потеют.