Москва, 19 мая, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова впечатлил масштаб международного полумарафона «Забег.РФ». Мнением о спортивном мероприятии он поделился с журналистами.

Павел Бедняков/РИА Новости Роман Костомаров

«На самом деле событие фанатическое, прекрасная погода, масштаб поражает, сколько людей любят в стране спорт и бег. Собраться такому количеству людей в одном месте, получить удовольствие — это очень круто. <…> Это забег международного масштаба, многие страны вместе с нами стартовали. Спорт объединяет людей», — сказал Костомаров.

Он добавил, что и сам бы с удовольствием принял участие, так как является фанатом бега. Эта дисциплина, по мнению фигуриста, — одна из самых важных в легкой атлетике. Увидев стремления участников, спортсмен решил отправиться в зал и позаниматься на велотренажере.

Фигурист отметил, что сейчас старается по максимуму восстановить свои возможности и физическое состояние. Он планирует вновь заниматься любимыми вещами, например, подняться ещё выше на флайборде.

Супруга бывшего фигуриста Оксана Домнина выразила надежду, что в будущем году они вместе с мужем примут участие в забеге и пробегут хотя бы километр. На прошедшем старте она провела разминку для атлетов.

В 2024 году полумарафон «Забег.РФ» прошёл в восьмой раз в десятках городов России и за границей. Участникам предложили преодолеть дистанцию 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Все регионы страны стартовали на дистанции в 21,1 км одновременно — 19 мая в 09:00 по московскому времени. В этот же день забеги планировали в 14 странах, среди которых Китай, Бразилия, ОАЭ, Армения и другие. Там время старта может отличаться в зависимости от часовых поясов, специфики и погодных условий.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Костомаров выразил желание пробежать полумарафон в 2025 году. Спортсмен поддержал участников международного полумарафона, отметив, что любой вид спорта должен объединять страны и способствовать развитию дружбы.

Костомаров, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стал примером феноменальной победы над собой. В январе 2023 года спортсмен заболел пневмонией. Болезнь развивалась стремительно. Из-за тяжёлого состояния его поместили в медикаментозную кому. Проблемы с кровообращением привели к ампутации стоп и кистей рук.

Спортсмен упорно работал над восстановлением и в декабре 2023 года вновь вышел на лед со своей женой Оксаной Домниной. Он выступил на коньках на шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию хореографа Ильи Авербуха.

По словам Костомарова, главной мотивацией вернуться к прежнему образу жизни для него стала семья. В больнице он принял решение не возвращаться домой, пока не встанет на ноги. Для этого ему пришлось упорно работать, чтобы научиться ходить на протезах. По мнению фигуриста, ему помог в этом спортивный стержень.