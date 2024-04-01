Москва, 1 апреля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в эфире «Шоу Воли» рассказал, что без протезов он чувствует себя, словно насекомое, которое, упав на спину, не может перевернуться.

Pavel Kashaev/Global Look Press Роман Костомаров

Спортсмен рассказал, что с протезами он ощущает себя полноценным человеком.

«Когда домой приходишь и отстёгиваешь всё, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел всё, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живёшь», — рассказал Костомаров.

Фигурист сообщил, что труднее всего в быту надеть все протезы.

Он также рассказал, что над ним подшучивает Макс Ставиский по поводу того, что Костомарову не нужны носки и не потеют ноги.

«На руки же нужны носки», — отметил фигурист.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января прошлого года Костомарова госпитализировали с пневмонией. Спортсмен попал в реанимацию, у него развился некроз и ему ампутировали стопы и кисти рук. Из больницы его выписали в июле.

Впервые после установки протезов он вышел на лёд на коньках 11 декабря. Через шесть дней он выступил в шоу на коньках «Вместе и навсегда».

Спортсмен начал публиковать видео тренировок. В начале марта он встал на сноуборд, записал видео катания со склона. Костомаров называет семью — жену и детей — главной мотивацией занятий спортом.