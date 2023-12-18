Москва, 18 декабря, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Большой человеческой силой назвал первое после ампутации выступление на коньках олимпийского чемпиона Романа Костомарова серебряный призер Олимпиады 2002 в танцах на льду Илья Авербух. на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Фигурист Роман Костомаров

Речь идет о юбилейном шоу Авербуха «Вместе и навсегда», на котором Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутации. Зрители встретили спортсмена овациями.

По словам Авербуха, идея номера появилась летом, во время гастролей в Сочи, когда Костомаров поделился своим пожеланием, чтобы его супруга Оксана Домнина вернулась на лёд.

«Рома сам инициировал: «Давай возвращать Оксану на лед». Оксане было очень важно услышать именно от Романа, что он желает ей вернуться на лед», — пояснил Авербух.

Домнина предложила музыку для номера, а Костомаров настоял на своём участии в шоу и на каждом выступлении выходил на лёд, но не на коньках. Затем, как рассказал Авербух, Костомаров решил, что настало время двигаться дальше и выйти на лёд на коньках.

«Для меня, конечно, то, что Рома сегодня вышел на лед, это такое доверие в этом есть огромное нашей семье. Все это для меня имеет огромное значение», — сказал Авербух.

Ранее ИА Регнум сообщало, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые вышел на лёд на коньках после ампутации конечностей на шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию Ильи Авербуха, которое проходит 17 декабря в Москве. Первый выход Костомарова на коньках зал встретил стоя. Многие не могли сдержать слёз.

В августе Костомаров впервые появился на публике в шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Тогда он вышел на лёд в кроссовках.