Москва, 11 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после установки протезов вышел на лёд на коньках. Кадры с тренировки спортсмен показал в Telegram-канале.

Кадр из видео

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Фигурист выполнил «фонарики», учился разгоняться и тормозить.

«А я говорил, что я встану на лёд!» — отметил Костомаров.

Он добавил, что его первые шаги на льду в детстве видели только родители, а теперь он, можно сказать, что учится заново им его первые успехи увидит вся страна.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Костомарова госпитализировали в больницу с пневмонией, где спортсмен провёл 175 дней. У него развился некроз. Спортсмен перенёс несколько операций по ампутации рук и ног. После выписки из больницы и протезирования он приступил к тренировкам.

22 ноября Костомаров провёл тренировку по теннису. Он учился наносить удары по мячу ракеткой, которую держал протезом правой руки. Сначала он несколько раз уронил ракетку, но затем её привязали к протезу.

7 ноября Костомаров провёл тренировку по боксу без протеза. По словам спортсмена, он регулярно тренируется, чтобы добиться своей главной цели — вернуться на лёд на коньках, хотя признаёт, что такого катания, как раньше, уже не будет.

В ноябре российский фигурист заявил, что работает над тем, чтобы снова выйти на лёд в коньках.