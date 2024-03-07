Москва, 7 марта, 2024, 22:10 — ИА Регнум. История олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является феноменальной историей победы над собой, заявил 7 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам после премьеры документального фильма о фигуристе.

Pavel Kashaev/Global Look Press Роман Костомаров

«Феноменальная история, феноменальный фильм, феноменальные герои. Это победа над собой, над судьбой благодаря семье, силе воле, своей стране», — сказал он.

Перед премьерой Песков в беседе с журналистами отметил, что такая история достойна экранизации.

Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выйдет в прокат 9 марта. В нём рассказывается, как спортсмен возвращался к полноценной жизни после тяжелой болезни.

Как сообщало ИА Регнум, Костомаров 4 марта выступил на Всемирном фестивале молодёжи в центре Сириус. Фигурист рассказал, что для него главной мотивацией заниматься спортом всегда была семья. Он дал себе обещание, что не вернётся домой после болезни, пока не начнёт ходить. Спортсмен также отметил, что не может лежать на диване, а привык заниматься экстремальными вещами.

В январе 2023 года Костомаров, заболев пневмонией, попал в реанимацию. Из-за тяжёлого состояния его поместили в медикаментозную кому. Из-за проблем с кровообращением ему ампутировали стопы и кисти рук. Первое после болезни видео он опубликовал в июле. Он показал, как занимается на протезах.

В августе Костомаров принял участие в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», впервые публично выйдя на лёд. Он выступил вместе с женой Оксаной Домниной.

В марте 2024 года фигурист выложил в соцсети видео, как катается на сноуборде. Он отметил, что было непросто это сделать, но получилось.