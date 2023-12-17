Москва, 17 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации конечностей. Он вышел на лёд на шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию хореографа Ильи Авербуха, которое проходит 17 декабря в Москве.

Кадр из видео

Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной.

Первый выход Костомарова на коньках зал встретил стоя. Многие не могли сдержать слёз.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853732" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря фигурист Костомаров впервые после установки протезов вышел на лёд на коньках. Он выполнил «фонарики», учился разгоняться и тормозить. Он заявил, что учится заново и его первые успехи увидит вся страна.

Костомаров 10 января попал в больницу с пневмонией. В медучреждении он провёл 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В июле фигуриста выписали из больницы, а 12 числа он впервые лично обратился к поклонникам. После выписки из больницы и протезирования Костомаров приступил к тренировкам. Во время занятий он восстановил возможность подниматься на высокое препятствие.

В августе Костомаров впервые появился на публике в шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Тогда он вышел на лёд в кроссовках.