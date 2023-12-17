Костомаров впервые после ампутации выступил в шоу на коньках
Москва, 17 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации конечностей. Он вышел на лёд на шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию хореографа Ильи Авербуха, которое проходит 17 декабря в Москве.
Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной.
Первый выход Костомарова на коньках зал встретил стоя. Многие не могли сдержать слёз.
Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря фигурист Костомаров впервые после установки протезов вышел на лёд на коньках. Он выполнил «фонарики», учился разгоняться и тормозить. Он заявил, что учится заново и его первые успехи увидит вся страна.
Костомаров 10 января попал в больницу с пневмонией. В медучреждении он провёл 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В июле фигуриста выписали из больницы, а 12 числа он впервые лично обратился к поклонникам. После выписки из больницы и протезирования Костомаров приступил к тренировкам. Во время занятий он восстановил возможность подниматься на высокое препятствие.
В августе Костомаров впервые появился на публике в шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Тогда он вышел на лёд в кроссовках.