Москва, 25 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Легендарная спортивная пара фигуристов Роман Костомаров и Оксана Домнина проведут открытую тренировку в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Она состоится в 18:00 29 августа в «Лужниках». Об этом сообщили на официальном сайте мэра российской столицы.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Олимпийский чемпион пригласил на тренировку всех желающих и рекомендовал взять с собой удобную для занятий одежду и спортивный настрой. В ходе мероприятия, спортсмены не только покажут упражнения для разминки, но и пообщаются с гостями, сделают совместные фото и раздадут автографы.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» уже прошло несколько подобных тренировок. В них принимали участие гимнаст и олимпийский чемпион Никита Нагорный, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, а также пауэрлифтер и мировой рекордсмен Кирилл Сарычев.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 24 по 30 июля в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» московские культурные центры проведут мероприятия на своих открытых площадках. Для москвичей и гостей столицы в это время организуют мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному искусству, спортивные и семейные тренировки, которые можно будет посетить бесплатно, а на некоторые из мероприятий будет необходима регистрация.

В культурном центре «Гармония» 27 июля в 12:00 пройдёт творческий мастер-класс «Ловец снов», в ходе которого участников познакомят с техникой плетения узелков и создания необычных украшений. А 29 июля в парке «Озеропарк» проведут мастер-классы по рисованию акварелью, групповые тренировки, организованные культурным центром «Доброволец».