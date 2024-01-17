Москва, 17 января, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров показал видео с полётом на флайборде.

Кадр из видео Роман Костомаров

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Вроде летаю, хоть и не высоко», — написал Костомаров в соцсетях.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Костомаров выступил в шоу на коньках впервые после ампутации конечностей. Он вышел на лёд на шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию хореографа Ильи Авербуха. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной. Первый выход Костомарова на коньках зал встретил стоя.

11 декабря Костомаров впервые после установки протезов вышел на лёд на коньках. Он выполнил «фонарики», учился разгоняться и тормозить. Он заявил, что учится заново и его первые успехи увидит вся страна.

Костомаров 10 января 2023 года попал в больницу с пневмонией. В медучреждении он провёл 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В июле фигуриста выписали из больницы, он впервые лично обратился к поклонникам. После выписки из больницы и протезирования Костомаров приступил к тренировкам.