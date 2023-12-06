Материалы с тегом «Марк Милли»
Песков не в курсе информации WP о призыве Милли «резать глотки русским»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные газеты The Washington Post о том, что генерал США Марк Милли якобы выступал с призывом к военным ВСУ «резать глотки русским». «Я не видел таких заявлений», — сказал представитель Кремля журналистам на полях визита...
6 декабря 2023
Генерала США Милли обвинили в ненависти к русским после его речи перед ВСУ
Высказывания генерала Марка Милли, который прежде возглавлял Объединённый комитет начальников штабов США, свидетельствуют о том, что украинский конфликт дал ему возможность проявить ненависть к русским. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 декабря заявил политолог Армен Гаспарян. Ранее выяснилось...
5 декабря 2023
Генерал США пытался вдохновить ВСУ призывами «резать глотки русским»
Бывший глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли старался «вдохновить» бойцов спецназа Украины призывом заставить бояться каждого солдата ВС РФ того, что ночью ему «перережут глотку», передаёт 5 декабря The Washington Post. «Не должно быть ни одного русского, который...
новость часа
5 декабря 2023
Военный эксперт: наступление зимы изменит ход боевых действий в зоне СВО
Плацдармы ВСУ на берегу Днепра необходимо уничтожить до того, как река замерзнет и это облегчит украинской армии переброску личного состава. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 декабря заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с наступлением зимы...
1 декабря 2023
Военный аналитик объяснил, готовы ли США воевать с Россией из-за Украины
США надеются оказать на Россию информационно-психологическое давление, но не решатся воевать с ней из-за Украины, считает Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Об этом он заявил 10 октября корреспонденту ИА Регнум. Ранее уходящий в...
10 октября 2023
Пушков призвал серьёзно воспринимать слова Милли о конфликте США и России
К заявлению уходящего в отставку главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли стоит отнестись серьёзно, считает сенатор Алексей Пушков. «Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — написал политик в своём...
новость часа
10 октября 2023
На Западе начали уставать от конфликта на Украине
Запад начал уставать от конфликта на Украине, не вовремя происходят и кадровые перестановки в Генштабе США, написала газета Politico. По данным издания, 29 сентября может быть объявлено о смене главы объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли. «Это может произойти в самое...
новость часа
29 сентября 2023
Пентагон предостерёг ВСУ от использования оружия США для атак на Россию
Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли предупреждал главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что применять оружие американского производства для атак по российской территории, недопустимо. Об этом он заявил вскоре после атаки беспилотников на...
новость часа
21 сентября 2023
В Пентагоне заявили, что США надо избежать войны с Китаем
Вашингтону нужно сделать всё возможное, чтобы не случилось военного конфликта с КНР. Об этом заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли телеканалу CNN. Милли подчеркнул, что, хотя Китай можно оценивать по-разному, он, безусловно, великая держава, и США должны сделать всё...
17 сентября 2023
В США заявили, что контрнаступление не поможет Киеву достичь своих целей
Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий, заявил 17 сентября председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN. По его словам, наступление, хоть и значительное, имеет операционные и...
17 сентября 2023
Милли заявил, что ВСУ не смогут быстро добиться успеха в контрнаступлении
ВСУ не смогут добиться успеха в контрнаступлении в короткие сроки. Об этом 17 сентября заявил председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью телеканалу CNN. Милли отказался давать прогнозы о примерных сроках, необходимых киевскому режиму для достижения целей. «Это займёт...
17 сентября 2023
Пентагон: сбитый в феврале над США аэростат КНР не собирал разведданные
Сбитый в февраля в воздушном пространстве США китайский аэростат не собирал разведывательные данные и не передавал их в Китай, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли. «Это был разведывательный аэростат, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности...
17 сентября 2023
Экс-советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что длящееся с начала лета контрнаступление ВСУ потерпело поражение. «Контрнаступление Украины потерпело полный провал», — написал офицер в соцсетях. Макгрегор назвал председателя комитета начальников штабов США генерала Марка Милли...
15 сентября 2023
Глава генштаба США назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ
У украинской армии осталось немногим более месяца для активных действий в рамках контрнаступления, после чего погода станет играть против ВСУ. Об этом 10 сентября заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью британской медиакорпорации Би-Би-Си. «Осталось ещё достаточно времени...
10 сентября 2023
В Пентагоне ждут конца контрнаступления для обсуждения решения конфликта
Обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине переговорами до завершения контрнаступления ВСУ преждевременно. Так считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Своё мнение военачальник выразил в интервью Washington Post. На вопрос журналистов о том, ведутся...
19 августа 2023
В США напомнили, что генерал Милли призывал к переговорам по Украине
На фоне отсутствия успехов контрнаступления украинских войск в США начали всё чаще вспоминать предупреждения председателя Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марка Милли о плачевной судьбе Киева. Об этом 28 июля написала газета The Washington Post. «Всё станет только хуже...
28 июля 2023
Украине предсказали истощение боевых резервов уже через два месяца
Западные военные заявляют, что результаты украинского наступления были ожидаемыми, так как не могут признать, что стратегия наступления, которую они разработали для ВСУ, дала лишь очень скромные тактические успехи. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июля заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко...
27 июля 2023
В Пентагоне сообщили, что Запад обучил более 63 тысяч украинских военных
США и союзники обучили более 63 тысяч украинских солдат, сообщил 18 июля глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне. «Совместно коалиция обучила более 63 тысяч солдат. США обучили 15 тысяч из них, и тренировки продолжаются», — сказал он. Как передавало...
18 июля 2023
В Пентагоне рассказали, возможен ли паритет Украины и РФ по истребителям
Чтобы обеспечить паритет Украины и России по истребителям, Западу потребуются миллиарды долларов и «годы» для обучения пилотов ВСУ, заявил 18 июля глава комитета штабов Пентагона Марк Милли. Он напомнил, что каждый самолёт F-16 стоит 200 млн долларов, в то время как на вооружении России стоят сотни...
новость часа
18 июля 2023
Власти США успокаивали европейцев из-за событий в России
Европейских лидеров из-за событий в России в субботу, 24 июня, по телефону успокаивали глава Белого дома Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и глава Пентагона Ллойд Остин, пишет газета Politico со ссылкой на источники в...
25 июня 2023