Вашингтон, 5 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Бывший глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли старался «вдохновить» бойцов спецназа Украины призывом заставить бояться каждого солдата ВС РФ того, что ночью ему «перережут глотку», передаёт 5 декабря The Washington Post.

Sebastian Christoph Gollnow/dpa/ Global Look Press Экс-глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли

«Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему глотку посреди ночи», — цитирует Милли источник издания.

С такими призывами, по данным The Washington Post, бывший глава комитета начальников штабов обращался к спецназу Украины во время их совместных тренировок с американскими военнослужащими на территории Германии. Милли призывал Киев вести операции на территории, ранее входившей в состав Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года пленный грузинский наёмник ВСУ Георгий Гоглидзе рассказал, что воюющим на стороне киевской армии зарубежным боевикам обещали по 300 долларов за каждого убитого российского бойца. По словам Гоглидзе, он служил снайпером во 2-м интернациональном легионе ВСУ, куда его завербовали в Германии, а обучение он проходил у американских, французских, немецких и польских инструкторов.

В августе 2023 года в интернете появилась видеозапись, на которой российские солдаты сообщают, что обнаружили украинскую пыточную во взятом ими опорном пункте ВСУ. По их словам, украинские военные пытали бойца из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, после чего отрезали ему голову. В ООН заявили, что не могут установить обстоятельства происшедшего.