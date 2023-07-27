Москва, 27 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Западные военные заявляют, что результаты украинского наступления были ожидаемыми, так как не могут признать, что стратегия наступления, которую они разработали для ВСУ, дала лишь очень скромные тактические успехи. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июля заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Ранее заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи в интервью изданию Telegraph признался, что его страна вместе с США участвовала в разработке плана контрнаступления ВСУ и ситуация в зоне СВО «соответствует ожиданиям».

По словам Онуфриенко, роль англосаксонских союзников Киева заключается не в том, что они что-то советуют, — они определяют стратегию. Также они обеспечивают политическую поддержку и финансы, которые многократно превышают годовой бюджет довоенной Украины. Они же обеспечивают поставки оружия.

«Соответственно, именно они определяют, что и как происходит на остатках бывшей Украины, которая контролируется киевской хунтой. А у той есть лишь возможность что-то конкретизировать в рамках поставленной задачи. Но в целом стратегию определяет Запад… Зеленскому платит Запад», — пояснил Онуфриенко.

Поэтому представители Запада, понимая, что именно они определяют стратегию, не могут признать, что потерпели неудачу, и вместо этого рассказывают, что почти два месяца наступления — это плановая работа. Хотя нигде, ни на одном из рубежей, ВСУ не смогли прорвать российские линии обороны. ВСУ завязли в первой линии.

«И даже на тех участках, где они продемонстрировали наибольшие успехи (Времевский выступ и в районе Клещеевки), эти успехи оказались тактическими, — подчеркнул Онуфриенко. — Сейчас в наступление бросают уже 10-й армейский корпус. А ведь он входит в гвардию наступа. Его должны были вводить в прорванную линию нашего фронта, чтобы этот корпус наступал на Мелитополь и Бердянск. Сейчас его бросают в наступление в попытке прорыва первой линии обороны».

Он напомнил, что многочисленные западные эксперты говорят о том, что уже к сентябрю у ВСУ просто закончатся резервы — и человеческий, и технический, которые они копили больше полугода. Некоторые эксперты говорят уже про два месяца.

«Однако ни мы, ни они не можем определить интенсивность предстоящих боевых действий. Если они будут идти так, как последние сутки под Работино, то их (ВСУ. — Прим. ИА Регнум) не хватит не только на месяц, но и на три недели. 120 единиц техники брошено в наступление! Уничтожена как минимум треть (по очень консервативным оценкам). Это колоссальные потери. 120 единиц техники, и успеха нет. Всего ведь было поставлено 1500. Половина вышла из строя. Причем 300 единиц — ещё не доезжая до линии фронта, в силу технических неполадок», — заметил военный эксперт.

По его словам, исходя из объективной оценки тех сил, которыми располагал Киев, даже с учётом поставок с Запада, все понимали, что соотношение сил несравнимое. Основная надежда США и Великобритании была на то, что после первого удара русские побегут. Этого не случилось. Вот здесь и начинаются попытки самооправдания.

Подытоживая сказанное, Онуфриенко отметил, что заявления Хиппи не выдерживают никакой критики, так как де-факто британский военный хочет назвать успехом или прелюдией отсутствие прорывов и потерю около трети поставленной Западом бронетехники.

«В чём заключался план? Если Хиппи имеет в виду, что план состоял в уничтожении населения Украины, тогда — да. Если в этом план Запада, тогда Хиппи сказал правду», — констатировал Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Хиппи, ВСУ проявляют «надлежащую осторожность», которая заключается в том, что они не отправляют на поле боя большого числа людей и оружия. Британец считает, что неправильно оценивать ситуацию как «голливудский фильм», изобилующий масштабными боями, так как Россия «никогда не станет слабым противником, несмотря ни на что».

До него глава комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что контрнаступление Украины разворачивается медленнее, чем прогнозировалось, хотя его такая ситуация совсем не удивляет.

Милли признал, что цена контрнаступления ВСУ будет высокой, так как оно окажется долгим, сложным и кровопролитным. Тем не менее провалом результаты украинской армии он не считает.

А она между тем уже провалила наступление севернее Работино в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, там ВСУ задействовали до трёх батальонных тактических групп из стратегического резерва, понесли большие потери, всю ночь восстанавливали боеспособность и активных действий не предпринимали.