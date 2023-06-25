Вашингтон, 25 июня, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Европейских лидеров из-за событий в России в субботу, 24 июня, по телефону успокаивали глава Белого дома Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и глава Пентагона Ллойд Остин, пишет газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американские власти, по словам источников, в телефонном разговоре с коллегами из Европы пытались успокоить и подтвердить необходимость соблюдения нейтралитета.

Чиновники из США просили коллег не праздновать победу. Киев, по их мнению, имеет сейчас беспрецедентную возможность для атаки. Вашингтон заверил, что следит за ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер».

Власти Соединённых Штатов оценивали потенциальные последствия событий в России для конфликта на Украине. В связи с этим проводилось несколько межведомственных совещаний вечером 23 июня и утром 24 июня.

Байдену даже пришлось отложить на некоторое время отъезд из Белого дома в свою загородную резиденцию в штате Мэриленд, чтобы провести выходные.

В Вашингтоне предположили, что ситуация в российских регионах даст Киеву шанс переломить «ход своего захлебывающегося контрнаступления».

Официальной оценки от администрации пока нет. По мнению американских должностных лиц, выводы делать пока рано.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 24 июня обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ситуацию в России.

На эту же тему по телефону общались госсекретарь США Энтони Блинкен с министрами иностранных дел стран G7, главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли даже отменил поездку на Ближний Восток. 24 июня он планировал поездку в Израиль и Иорданию.