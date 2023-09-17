Вашингтон, 17 сентября, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий, заявил 17 сентября председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

По его словам, наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены.

«Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского», — сказал он.

Также он отметил, ВСУ не смогут добиться успеха в контрнаступлении в короткие сроки и отказался давать прогнозы о примерных сроках, необходимых киевскому режиму для достижения целей.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября Милли заявил, что у украинской армии осталось 30–45 дней для активных действий в рамках контрнаступления, после чего погода станет играть против ВСУ. По его словам, после наступления холодной погоды украинским войскам будет гораздо сложнее маневрировать. Он также признал, что темпы контрнаступления ВСУ оказались ниже, чем ожидалось.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, а также огромное количество техники, поставленной Западом. Военачальники ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.