Вашингтон, 29 сентября, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Запад начал уставать от конфликта на Украине, не вовремя происходят и кадровые перестановки в Генштабе США, написала газета Politico.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

По данным издания, 29 сентября может быть объявлено о смене главы объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли.

«Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины», — говорится в статье.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана утверждает, что смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может оказаться поворотным в конфликте. По его мнению, опасения по поводу длительных военных действий усилятся, если контрнаступление ВСУ провалится.

Автор публикации отметил кадровые перестановки в Генштабе США в то время, когда республиканцы не поддерживают предоставления дополнительной помощи Украине. Польша уже отказалась от возможности передать киевскому режиму больше оружия. Такой же вариант событий не исключают и во Франции, добавили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, непрекращающиеся военные действия позволяют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сохранять власть, заявил 24 сентября экс-премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, рейтинг главы киевского режима стабильно снижается из-за экономических проблем и коррупции на Украине, и как только кризис закончится, люди проголосуют «за кого угодно кроме него».

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна прекратила поставки оружия Украине. Он пояснил, что Польше необходимы средства для собственной обороны. Это вызвало недовольство в Киеве.