Вашингтон, 18 июля, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Чтобы обеспечить паритет Украины и России по истребителям, Западу потребуются миллиарды долларов и «годы» для обучения пилотов ВСУ, заявил 18 июля глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

Он напомнил, что каждый самолёт F-16 стоит 200 млн долларов, в то время как на вооружении России стоят сотни истребителей четвёртого и пятого поколения.

«Если мы попытаемся достичь паритета [Украины] с Россией […], значит, мы говорим о большом количестве самолётов, о годах обучения пилотов, о годах обслуживания, о необходимости достичь должно уровня финансовой поддержки», — сказал Милли.

США намерены сосредоточиться на помощи Киеву в сфере ПВО, добавил он.

Как сообщалось ранее, 16 июля в администрации США заявили, что обучение пилотов ВСУ работе с истребителями F-16 в ряде стран ЕС начнётся в августе 2023 года. В то же период обучение планируется начать и в Великобритании.

В настоящее время предоставлять Украине эти истребители было бы несвоевременно, заявил 13 июля директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. Он объяснил это в том числе «обширными возможностями» России в сфере ПВО.

Возможное появление у Украины боевых истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза в ядерной сфере, заявил 13 июля глава МИД РФ Сергей Лавров. Российские военные не будут разбираться, оборудован ли тот или иной конкретный самолёт под доставку ядерных вооружений, добавил министр.