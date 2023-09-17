Вашингтон, 17 сентября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Сбитый в февраля в воздушном пространстве США китайский аэростат не собирал разведывательные данные и не передавал их в Китай, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это был разведывательный аэростат, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не собирал никаких разведданных и не передавал никаких разведданных обратно в Китай», — сказал он в интервью телекомпании CBS.

По его мнению, китайский метеозонд мог сбиться с курса, поскольку на высоте его полёта очень сильный ветер. Двигатель, установленный на этом летательном аппарате, «не может справиться с таким ветром на такой высоте», заключил Милли.

Как сообщало ИА Регнум, сбитый в феврале над территорией США китайский аэростат был оснащён оборудованием для сбора информации американского происхождения. На нём было установлено произведённое в США оборудование, часть которого находится в продаже в интернет-магазинах, и произведённые в Китае специализированные датчики и другая техника.

Китай объяснял абсолютной случайностью заход своего аэростата в воздушное пространство США. По словам представителей Пекина, это произошло из-за форс-мажорных обстоятельств, и летательный аппарат использовали в исследовательских целях метеорологи. Президент Джозеф Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.