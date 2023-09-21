Вашингтон, 21 сентября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли предупреждал главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что применять оружие американского производства для атак по российской территории, недопустимо. Об этом он заявил вскоре после атаки беспилотников на Кремль, совершённой в мае. Об этом сообщил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Журналист напомнил, что Милли тесно сотрудничал Залужным, однако после майских событий, предостерёг Киев от подобных действий.

«Не используйте американское оружие» при подобных атаках по территории России», ― цитирует издание слова председателя комитета начштабов.

Обозреватель также отметил, что Милли, который в конце сентября покидает свой пост, придерживался осторожного подхода в отношении России и старался не пересекать «красных линий». По словам Игнейшеса, он стремился не допустить конфликта между великими державами.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Их вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

В Кремле заявили, что расценивают случившееся как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства. Также там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

Позднее Вашингтон попросил Киев не использовать оружие США для атак по территории России. В администрации США отметили, что украинская сторона дала соответствующее обещание американским властям. В Белом доме также заявили, что США якобы не поощряют Украину к совершению атак за пределами границ страны и не предоставляют Киеву такие возможности.

Украина в свою очередь заявила, что не будет применять для ударов по территории России реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Киев хочет получить от Вашингтона.