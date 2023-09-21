Пентагон предостерёг ВСУ от использования оружия США для атак на Россию
WP: Пентагон запретил ВСУ использовать американское оружие для атак по России
Вашингтон, 21 сентября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли предупреждал главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что применять оружие американского производства для атак по российской территории, недопустимо. Об этом он заявил вскоре после атаки беспилотников на Кремль, совершённой в мае. Об этом сообщил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.
Журналист напомнил, что Милли тесно сотрудничал Залужным, однако после майских событий, предостерёг Киев от подобных действий.
«Не используйте американское оружие» при подобных атаках по территории России», ― цитирует издание слова председателя комитета начштабов.
Обозреватель также отметил, что Милли, который в конце сентября покидает свой пост, придерживался осторожного подхода в отношении России и старался не пересекать «красных линий». По словам Игнейшеса, он стремился не допустить конфликта между великими державами.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Их вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.
Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.
В Кремле заявили, что расценивают случившееся как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства. Также там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
Позднее Вашингтон попросил Киев не использовать оружие США для атак по территории России. В администрации США отметили, что украинская сторона дала соответствующее обещание американским властям. В Белом доме также заявили, что США якобы не поощряют Украину к совершению атак за пределами границ страны и не предоставляют Киеву такие возможности.
Украина в свою очередь заявила, что не будет применять для ударов по территории России реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Киев хочет получить от Вашингтона.