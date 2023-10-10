Москва, 10 октября, 2023, 07:21 — ИА Регнум. К заявлению уходящего в отставку главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли стоит отнестись серьёзно, считает сенатор Алексей Пушков.

Http://council.gov.ru Сенатор Алексей Пушков

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — написал политик в своём Telegram-канале.

При этом растёт вероятность того, что в США всё больше влиятельных фигур считают главным соперником Америки не Россию, а Китай. Кандидаты на пост президента США — Дональд Трамп, Рон Десантис и Вивек Рамасвами, призывают не финансировать Украину, а готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня.

Вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с РФ, Пушков назвал множественность вызовов, которые ставят под сомнение гегемонию Соединённых Штатов. Конфликт с Россией не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов, уверен Пушков.

Необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего так называемого глобального лидерства является, по мнению сенатора, третьим фактором. Ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный кризисы требуют от США качественно большего вовлечения в ситуацию, это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США, резюмировал Пушков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генерал Марк Милли в интервью YouTube-каналу 60 Minutes заявил, что вероятность столкновения России и США возрастёт, если Россия одержит победу в конфликте на Украине.

В связи с этим оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав возрастёт в ближайшие 10–15 лет, сказал он. Также Милли назвал ход контрнаступления ВСУ «долгим, трудным и крайне кровавым».