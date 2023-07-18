Вашингтон, 22 февраля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Американская компания Apple ведёт переговоры с несколькими производителями о закупках лидаров — приборов, необходимых для беспилотных автомобилей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли.

Лидары представляют собой активные дальномеры оптического диапазона, которые позволяют формировать трёхмерную картину окружающего пространства. Такими устройствами оснащаются беспилотные автомобили, что позволяет системам автоматического вождения получать информацию о ситуации на дороге.

По данным Bloomberg, Apple активно ведёт переговоры с несколькими поставщиками лидаров. Планируется, что они нужны компании из Купертино для разработки собственной системы автоматического вождения и последующего производства беспилотных автомобилей.

В декабре 2020 года агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что компания Apple разрабатывает собственный электромобиль с функцией беспилотного вождения. Ожидается, что электромобили от Apple появятся на рынке не ранее 2024 года.