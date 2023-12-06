Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные газеты The Washington Post о том, что генерал США Марк Милли якобы выступал с призывом к военным ВСУ «резать глотки русским».

Boris Roessler/dpa/Global Look Press Генерал США Марк Милли

«Я не видел таких заявлений», — сказал представитель Кремля журналистам на полях визита президента России Владимира Путина в Абу-Даби.

Ранее ИА Регнум сообщало, с такими призывами, по данным The Washington Post, бывший глава комитета начальников штабов обращался к спецназу Украины во время их совместных тренировок с американскими военнослужащими на территории Германии. Милли призывал Киев вести операции на территории, ранее входившей в состав Украины. Своими высказываниями Милли, по данным газеты, старался «вдохновить» украинских силовиков.

До этого стало известно, что воюющим на стороне украинской армии зарубежным наёмникам обещали по 300 долларов за каждого убитого российского бойца. Обучались же эти наёмники у инструкторов из США, Франции, Германии и Польши.

В октябре 2023 года Милли отличился прогнозом, согласно которому вероятность столкновения России и США возрастёт, если Россия одержит победу в конфликте на Украине.