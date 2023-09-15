Вашингтон, 15 сентября, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что длящееся с начала лета контрнаступление ВСУ потерпело поражение.

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«Контрнаступление Украины потерпело полный провал», — написал офицер в соцсетях.

Макгрегор назвал председателя комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, «политической марионеткой» и «мошенником».

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные всё чаще сдаются в плен из-за смертельных невыполнимых приказов своего командования, заявил 9 сентября Дуглас Макгрегор.

У киевской армии осталось немногим более месяца для активных действий в рамках контрнаступления, после чего погода станет играть против ВСУ. Об этом 10 сентября заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли.

Ранее начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пообещал продолжение контрнаступления ВСУ зимой.