Вашингтон, 19 августа, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине переговорами до завершения контрнаступления ВСУ преждевременно. Так считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Своё мнение военачальник выразил в интервью Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

На вопрос журналистов о том, ведутся ли какие-либо переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта, Милли сказал, что не намерен комментировать «какие-либо будущие события, текущие переговоры».

«Слишком рано говорить об этом. Контрнаступление ещё не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем всё это закончится, а после — двигаться дальше», — ответил американский генерал и также не стал прямо отвечать на вопрос, «может ли победить Украина».

Марк Милли отговорился тем, что, журналисты подразумевают под словом «победить».

«Если конечной целью считать свободную, независимую и суверенную Украину с целостной территорией, тогда это потребует ещё значительных усилий», — признал Милли.

Как сообщало ИА Регнум, США потеряли возможность поддержать более ранние мирные переговоры России и Украины. Об этом написала газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Собеседник при этом заявил о маловероятности того, что Россия пойдет на переговоры. По его словам, украинское контрнаступление никто из высокопоставленных лиц не считает ошибкой.

По мнению другого политика, администрация Белого дома растеряна в дальнейших действиях на Украине. Власти США признают, что не собираются вечно поддерживать Киев.