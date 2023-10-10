Москва, 10 октября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. США надеются оказать на Россию информационно-психологическое давление, но не решатся воевать с ней из-за Украины, считает Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Об этом он заявил 10 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее уходящий в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что если Россия победит в конфликте на Украине, то это якобы серьёзно повысит риски «войны сверхдержав» в ближайшие 10-15 лет.

«Милли убирают с поста, — обратил внимание Блохин. — Причём, по мнению многих, как раз из-за таких резонансных заявлений. Понятно, что США никогда не начнут третью мировую войну с Россией из-за Украины. Потому что это будет последней войной в истории человечества. И Вашингтон не намерен рисковать собственным существованием из-за Украины. А если американские генералы об этом и говорят, то это надо понимать как информационно-психологическое давление на Россию. Они надеются вынудить Москву прекратить СВО, в противном случае угрожая ей третьей мировой войной».

Он подчеркнул, что если бы Вашингтон хотел прямого военного столкновения с Россией, то он бы уже давно его начал. В действительности же слова Милли — это попытка давления. Причём не только на Россию, но и на американскую общественность, которая должна быть готовы к росту расходов на оборону.

Блохин обратил внимание, что у США проблемы не только с Россией. Есть ещё Китай, который Вашингтон рассматривает как экзистенциальный вызов.

«Использование Милли формулировки «война сверхдержав» говорит о том, что США нужно готовится к возможному военному столкновению с Китаем. Американские эксперты полагают, что вопрос не в том, будет ли война с Китаем, а в том, когда именно она произойдёт», — заметил Блохин.

Сам Китай, считает эксперт, первым такую войну (например, организовав операцию против Тайваня) не начнёт.

«По одной простой причине. Время работает на Китай, а не на США. С каждым годом Китай увеличивает свою военно-политическую и экономическую мощь. И если война с Тайванем начнётся сейчас, то у него будет меньше возможностей победить, нежели через 10 лет, когда он станет намного сильнее и намного могущественнее. Поэтому задача США заключается в том, чтобы спровоцировать Китай на агрессивные действия до тех пор, пока он не успел усилиться», — объяснил Блохин.

По его словам, такое развитие событие позволит американцам полностью консолидировать своих азиатских союзников на антикитайской основе. Но опять-таки без перерастания во что-то глобальное.

Кроме того, Блохин согласился с тем, что в Вашингтоне опасаются, что Китай, анализируя конфликт на Украине, сделает для себя выводы, которые не обрадуют Белый дом.

«За нашей СВО следят все: враги, соседи, союзники, возможные союзники», — подытожил Блохин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Милли, если в противостоянии с Россией Украина потерпит поражение, то оборонный бюджет США в предстоящие годы значительно увеличится, а может быть, даже удвоится.

Сенатор Алексей Пушков призвал отнестись к этим словам Милли очень серьёзно, так как они отражают настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме. Однако, как полагает Пушков, конфликт с Россией не усилит, а ослабит США перед лицом других многочисленных вызовов.