Вашингтон, 17 сентября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. ВСУ не смогут добиться успеха в контрнаступлении в короткие сроки. Об этом 17 сентября заявил председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

Милли отказался давать прогнозы о примерных сроках, необходимых киевскому режиму для достижения целей.

«Это займёт значительное количество времени», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 10 сентября Милли заявил, что у украинской армии осталось 30–45 дней для активных действий в рамках контрнаступления, после чего погода станет играть против ВСУ. По его словам, после наступления холодной погоды украинским войскам будет гораздо сложнее маневрировать. Он также признал, что темпы контрнаступления ВСУ оказались ниже, чем ожидалось.