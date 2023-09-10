Вашингтон, 10 сентября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. У украинской армии осталось немногим более месяца для активных действий рамках контрнаступления, после чего погода станет играть против ВСУ. Об этом 10 сентября заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью британской медиакорпорации Би-Би-Си.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

«Осталось ещё достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы ещё не закончили [контрнаступление]», — сказал он.

Милли указал, что после наступления холодной погоды украинскими войскам будет гораздо сложнее маневрировать. Американский генерал также признал, что темпы контрнаступления ВСУ оказались ниже, чем ожидалось.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пообещал продолжение контрнаступления ВСУ зимой. При этом он признал, что в холоде, сырости и грязи вести военные действия будет сложнее.

Бывший советник главы минобороны США полковник отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что военные ВСУ всё чаще сдаются в плен из-за смертельных невыполнимых приказов своего командования. По его словам, такие случаи участились из-за некачественного обучения, после которого военным ВСУ приказывают брать мощные российские линии обороны.

Министр обороны Сергей Шойгу 5 сентября рассказал, что с начала наступления в июне ВСУ потеряли более 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Через несколько дней телеканал CNN констатировал, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в ходе контрнаступления неизбежно заканчивается.