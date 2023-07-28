Вашингтон, 28 июля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. На фоне отсутствия успехов контрнаступления украинских войск в США начали всё чаще вспоминать предупреждения председателя Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марка Милли о плачевной судьбе Киева. Об этом 28 июля написала газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Марк Милли

«Всё станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите её», — сказал в сентябре 2022 года Милли.

Генерал также отметил, что победу над Россией на поле боя будет достичь очень сложно. Однако администрация президента США Джо Байдена сразу отвергла инициативы военного, так как посчитала, что они для Киева неприемлемы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, даже находясь в непростой ситуации, не настроен на диалог по урегулированию украинского конфликта.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО. Глава государства подчеркнул, что от проведения переговорного процесса отказывается и Киев.

В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности переговоров Киева с президентом России. Ранее глава государства и другие представители киевских властей неоднократно заявляли о нежелании вести мирные переговоры с российской стороной или ставили Москве заведомо неприемлемые условия для их проведения.