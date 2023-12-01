Москва, 1 декабря, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Плацдармы ВСУ на берегу Днепра необходимо уничтожить до того, как река замерзнет и это облегчит украинской армии переброску личного состава. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 декабря заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с наступлением зимы российско-украинский конфликт переходит в новую фазу. Кроме того, он признался, что не удовлетворён результатами контрнаступления ВСУ, но объяснил это тем, что Украина не получила все то оружие, которое хотела.

Кнутов пояснил, что зимой всегда меняется характер ведения боевых действий — они становятся менее интенсивными, поскольку нет «зелёнки» (то есть обильной растительности. — Прим. ИА Регнум), а значит, военным негде прятаться.

«Таким образом, и технику, и личный состав легче увидеть, и даже маскировка не всегда помогает. Кроме того, наступать тяжело — если снега много, то техника может не пройти. Личному составу тоже сложно передвигаться. Меняются даже бои, которые ведутся в городских условиях», — рассказал Кнутов.

Он подчеркнул, что после того, как замерзнет Днепр, украинским военным будет проще перебрасывать личный состав. Однако не технику, так как лёд там едва ли окажется слишком толстым.

«Поэтому те плацдармы ВСУ, которые есть на берегу этой реки, конечно, следует ликвидировать до того, как Днепр замерзнет», — убежден Кнутов.

Что касается рассуждений неудовлетворённого Зеленского о причинах провала ВСУ, то военный эксперт обратил внимание, что главарь киевского режима высказался так, чтобы не вызвать раздражения. Если бы он говорил прямо, то ему, как полагает Кнутов, пришлось бы подавать в отставку.

«Либо ему бы объявили импичмент. В этих условиях он пытается перевести стрелки», — считает военный эксперт.

Кнутов не согласился с тем, что причина провала летней кампании заключается в нехватке техники. Он напомнил, что для проведения успешного контрнаступления главком ВСУ Валерий Залужный направлял заявку в НАТО и Брюссель, где четко указал — 300 танков, 500 бронетранспортёров и другая техника.

«Всё, что он просил, ему дали безо всяких вопросов. Более того, план наступления несколько раз проигрывали на компьютерах, на различных базах НАТО в Европе. В том числе под руководством бывшего председателя объединённого комитета начальников штабов, генерала Милли. И пришли к выводу, что Украина в состоянии прорвать российскую линию обороны за 72 или 96 часов и выйти к Крыму и Азовскому морю. Ничего этого не получилось», — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что в одном из недавних интервью Марк Милли признал, что украинской армией управляет его штаб.

«Так что тот провал, который сейчас произошёл, — это в первую очередь провал блока НАТО. Но там этого, естественно, признавать не собираются и переводят стрелки на Зеленского, а тот — на Залужного и украинских военных. Но подлинная причина поражения заключается в том, что стратегия, которая лежит в основе боевых действий блока НАТО, не соответствует сегодняшним реалиям. Она потерпела полное фиаско и не оправдала себя», — подытожил Кнутов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Зеленского, зимний период времени может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ, которое не дало ожидаемых результатов «из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск». Зеленский сказал, что в связи с этим он «не может быть удовлетворён» и при этом не может «сильно жаловаться».

Кроме того, он признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией, но он пока не чувствует давления относительно начала переговоров с Москвой.

Также он пообещал, что Киев начнёт строить оборонительные сооружения на территории от республик Донбасса до Западной Украины. Он заверил, что теперь приоритетом станет обустройство обороны, для чего он намерен провести встречу с представителями бизнеса.