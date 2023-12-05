Москва, 5 декабря, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Высказывания генерала Марка Милли, который прежде возглавлял Объединённый комитет начальников штабов США, свидетельствуют о том, что украинский конфликт дал ему возможность проявить ненависть к русским. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 декабря заявил политолог Армен Гаспарян.

dpa/picture-alliance/ТАСС Генерал армии США Марк Милли

Ранее выяснилось, что в 2022 году Милли, выступая в Висбадене перед украинскими спецназовцами, заявил, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи».

«Это целенаправленная стратегия, которая лежит ровно в той же плоскости, что и развязанное расчеловечивание всех русских людей, которое демонстрируется всеми западными политиками и транслируется западными медиа. Я обращаю внимание на очень важный момент — генерал Милли произнёс «всех русских». Не военных, а вообще всех. Это мечта — уничтожить всех русских людей. Только если 80 лет назад об этом не говорилось вслух, потому что существовала политическая традиция, то сегодня это вполне произносится», — сказал Гаспарян.

Политолог заявил, что он не берётся судить, какую травму в детстве получил генерал Милли, раз он испытывает такую ненависть у русским, но предположил, что американского военного очень огорчило завершение холодной войны и ненависть стало некуда девать.

«Но сейчас ему повезло, и он может, абсолютно не таясь, говорить такие фразы. О том же говорил покойный Маккейн, о том же говорит Линдси Грэм. Так что от Милли не прозвучало ничего нового. Просто раньше этим занимались политики, а теперь высказался военный», — подытожил Гаспарян.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации The Washington Post, своими высказываниями Милли старался «вдохновить» украинских силовиков.

До этого стало известно, что воюющим на стороне украинской армии зарубежным наёмникам обещали по 300 долларов за каждого убитого российского бойца. Обучались же эти наёмники у инструкторов из США, Франции, Германии и Польши.

В октябре 2023 года Милли отличился прогнозом, согласно которому вероятность столкновения России и США возрастёт, если Россия одержит победу в конфликте на Украине.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, к таким словам Милли стоит относиться серьёзно, так как они отражают настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме.