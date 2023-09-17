Вашингтон, 17 сентября, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Вашингтону нужно сделать всё возможное, чтобы не случилось военного конфликта с КНР. Об этом заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли телеканалу CNN.

U.S. Army Forces Command Марк Милли

Милли подчеркнул, что, хотя Китай можно оценивать по-разному, он, безусловно, великая держава, и США должны сделать всё возможное, чтобы избежать открытого вооруженного конфликта с Пекином.

При этом военноначальник заверил, что в случае вторжения Китая на Тайвань США смогут его отразить — американская армия не стоит на месте и модернизируется.

Марк Милли акцентировал, что Китаю надо понять, что США намного лучше во всех областях войны и желают мирного разрешения ситуации между КНР и Тайванем.

Каке сообщало ИА Регнум, откровенные и конструктивные переговоры провели помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И на Мальте.

Салливан и Ван И обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений США и Китая, вопросы глобальной и региональной безопасности, конфликт на Украине и ситуацию вокруг Тайваньского пролива.