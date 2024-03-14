Материалы с тегом «Ллойд Остин»
В Пентагоне рассказали об «уникальном» новом пакете помощи Украине
Выделенный последний пакет помощи США украинской армии на 300 млн долларов носил «уникальный» характер, он связан с необходимостью экстренной поддержки Киева. Об этом 14 марта заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По словам чиновника минобороны США, украинским...
14 марта 2024
Пентагон не получил деньги на замену переданного Киеву оружия, пишет СМИ
Министерство обороны США не получило средства на восполнение запасов после передачи Украине вооружения на 10 млрд долларов. Об этом говорится в статье американского издания Politico. «Пентагон отправил Украине оружие на 10 миллиардов долларов, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за...
12 марта 2024
В Пентагоне разочаровались в военной стратегии Украины
Тактика ведения боевых действий, выбранная Украиной, вызывает недовольство американских военных стратегов, включая главу Пентагона Ллойда Остина. Об этом 7 марта сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников. «Спустя более двух лет после начала военного союза...
новость часа
8 марта 2024
В Пентагоне указали на пользу конфликта на Украине для экономики США
Конфликт на территории Украины указал на необходимость расширения производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США. Такое заявление сделал 5 марта глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Белом доме на заседании Совета по вопросам конкуренции в стране. «Военные действия на Украине...
6 марта 2024
Главком ВСУ отчитался перед главой Пентагона о ситуации на фронте
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский доложил министру обороны США Ллойду Остину о ситуации на линии боевого соприкосновения и изменениях на самых важных направлениях. Он написал об этом 5 марта в Telegram-канале. «Важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с...
5 марта 2024
Экс-разведчик США Риттер пришёл в ярость от заявления главы Пентагона
Главу Пентагона Ллойда Остина, заявившего конгрессменам о возможной войне между Россией и НАТО, обвинил во лжи экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Соответствующее заявление Риттер сделал 4 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Как пояснил Риттер, заявления официальных лиц стран НАТО о...
5 марта 2024
Министр обороны Италии поддержал тезис о возможном столкновении РФ и НАТО
Пентагон даёт верные оценки ситуации на Украине, Киеву нужна помощь, чтобы конфликт не расширялся, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, поддержка Украины — один из способов не допустить расширения конфликта. Если бы...
3 марта 2024
Лавров заявил, что слова Остина доказывают наличие в США плана войны с РФ
Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России доказывают наличие такого плана у США, заявил 1 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье. «У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них на уме», — сказал он. Министр...
1 марта 2024
Американист назвал истерикой заявление Остина о возможной войне НАТО с РФ
Заявление министра обороны США Ллойда Остина о возможном столкновении НАТО с Россией можно охарактеризовать как истерическое. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 1 марта высказал политолог, американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Он пояснил, что Остин является одним из ключевых...
новость часа
1 марта 2024
Песков назвал заявление главы Пентагона о войне НАТО с РФ безответственным
Заявление министра обороны США Ллойда Остина о возможном военном столкновении НАТО с Россией безответственно, заявил 1 марта на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это ещё одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне...
1 марта 2024
Пушков резко высказался после слов Остина о войне НАТО с Россией
Допустивший возможность военного столкновения НАТО с Россией в случае поражения Украины в конфликте шеф Пентагона Ллойд Остин не до конца осознаёт сказанное, заявил 1 марта сенатор Алексей Пушков. Член Совета Федерации РФ указал на статью немецкого журнала Spiegel, где автор интересуется...
1 марта 2024
В Совфеде усомнились в адекватности главы Пентагона
Если глава Пентагона Ллойд Остин своими заявлениями о якобы предстоящей войне НАТО и РФ угрожает России, то возникает вопрос о его адекватности, заявил 29 февраля «РИА Новости» член Совета Федерации Сергей Перминов. В то же время сенатор отметил, что к словам Остина, вероятно, надо относиться как к...
29 февраля 2024
Захарова назвала безумием слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией
Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что поражение Киева якобы обернётся для НАТО войной с Россией, является безумным, написала 29 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. Дипломат задалась вопросом, являются ли эти слова главы Пентагона...
29 февраля 2024
Глава Пентагона назвал успехи ВС РФ очень тревожными
Глава Пентагона Ллойд Остин 29 февраля заявил, что ежедневные территориальные приобретения ВС РФ являются «очень тревожными». «Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно», — сказал Остин на слушаниях в...
29 февраля 2024
Шеф Пентагона допустил, что НАТО придётся воевать с Россией
НАТО в случае поражения Украины придётся «воевать с Россией», заявил 29 февраля министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей США. «Откровенно говоря, если Украина падёт, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал Остин. Министр также назвал...
29 февраля 2024
Шеф Пентагона заявил, что Украине угрожает нехватка боеприпасов
Отсутствие военной поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки грозит Украине нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях по его госпитализации в комитете по делам Вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США. «Без нашей...
29 февраля 2024
Шеф Пентагона Ллойд Остин выписан из больницы и приступил к работе
Главу минобороны США Ллойда Остина выписали из больницы. Шеф Пентагона пошёл на поправку, его выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, и он 13 февраля приступил к служебным обязанностям, заверили в пресс-службе военного ведомства. Как сообщало ИА Регнум, в США...
14 февраля 2024
Совбез РФ: тайная госпитализация Остина дала трещину ядерному щиту США
В США система контроля над ядерным вооружением дала трещину, когда шеф Пентагона Ллойд Остин скрыл свою госпитализацию в конце декабря 2023 года, заявил в интервью «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. Он напомнил, что в США решение о применении ядерного оружия...
14 февраля 2024
В Пентагоне рассказали о сроках госпитализации Остина
Министр обороны США Ллойд Остин планирует вернуться к выполнению своих привычных обязанностей во вторник, 13 февраля, его текущая госпитализация не будет долгой, сообщила пресс-служба Пентагона. «Мы ожидаем успешного выздоровления и будем пристально отслеживать состояние Остина предстоящей ночью...
12 февраля 2024
Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель на заседание по Украине
Министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель для участия в заседании контактной группы по Украине и для встреч с коллегами из стран НАТО, сообщили 12 февраля ТАСС в Пентагоне. «Министр не поедет в Брюссель на этой неделе», — уточнили в ведомстве. Заседание контактной группы под...
новость часа
12 февраля 2024