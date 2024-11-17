Дарвин, Австралия, 17 ноября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Конфликт на Украине обязательно закончится переговорами, и США постараются сделать всё, чтобы эта страна могла защищать «свой суверенитет». Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы хотим быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы это ни разрешилось в будущем», — заявил он 16 ноября на пресс-конференции в австралийском Дарвине, трансляция которой велась на сайте министерства обороны США.

Журналисты также попросили прокомментировать то, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост главы Пентагона телеведущего Пита Хегсета. Остин ответил, что назначение на этот пост является прерогативой главы государства.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно обещал, что быстро добьётся урегулирования конфликта, если снова станет главой государства. 6 ноября, когда стало известно о его победе на выборах, американский политик подчеркнул, что собирается не развязывать войны, а останавливать их.

15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Они в том числе обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер отметил, что Москва готова к переговорам, и напомнил, что в июне назвал условия, которые могут лечь в их основу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что Кремль не готовится к переговорам Путина с Трампом, и сложно сказать, когда они состоятся. При этом Москва при необходимости сможет оперативно их организовать, если потребуется.