Киев, 27 октября, 2024, 07:29 — ИА Регнум. По мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене, министр обороны США Ллойд Остин приезжал в Киев с «подарком» для главы преступного режима Владимира Зеленского.

Сергей Корсун ИА Регнум США. Украина. Остин. Зеленский

В своём Telegram-канале депутат высказал предположение, что Остин, возможно, привёз взятку «величайшему» (главком Александр Сырский) и «покорителю Сибири» (Зеленский) за то, чтобы они не отводили войска от Покровска (Красноармейск). Это, по мнению Дубинского, должно было предотвратить подрыв избирательной кампании кандидата в президенты США Камалы Харрис.

Депутат также выразил мнение, что финансовая помощь в размере 800 млн долларов, о которой стало известно во время визита Остина в Киев и которая направлена на производство БПЛА, не будет использована по назначению по ряду причин. Среди них — секретные контракты и невозможность корректного учёта произведённой продукции.

«То есть можно освоить как 30%, так 60%, что составляет до 500 млн долларов. Это за удержание фронта и чтобы заткнуть рот НАТО и «дальнобою» до выборов. Нормально. Надо брать», — так прокомментировал Дубинский очередную «сделку» Киева и Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона прибыл на Украину 21 октября с необъявленным визитом. Он заявил об обязательствах Вашингтона по оказанию Киеву военной поддержки.

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Ллойдом Остином возможность снятия ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием. Помимо этого, глава киевского режима выразил благодарность США за новый пакет военной помощи.

Депутат Верховной рады из оппозиции от Запорожья Евгений Шевченко призвал как можно скорее начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта.

Ещё один город практически возвращён в состав России — речь идёт о Селидово в ДНР. Организованной обороны в городе уже нет, российские войска начали окончательную зачистку, сообщил военкор Юрий Котенок.