Рамштайн-Мизенбах, Германия, 9 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. США выделят Украине пакет военной помощи в размере 500 млн долларов. Об этом 9 января заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы стран Запада по координации поставок вооружений Украине, проходящего на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Tech. Sgt. J. D. Strong II/Global Look Press

«Сегодня я объявляю о выделении ещё одного пакета объёмом $500 млн. В него войдут зенитные ракеты, боеприпасы, ракеты «воздух — земля», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Остин уточнил, что в этот пакет также войдёт другое оборудование, предназначенное для поддержки переданных украинским формированиям американских истребителей F-16.

Этот пакет военной помощи Киеву станет последним при администрации действующего американского президента Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 января агентство Reuters со ссылкой на представителя написало, что Вашингтон признаёт, что поставки баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не переломили ситуацию в конфликте на Украине в пользу Киева. Уточнялось, что большую часть вооружений и снарядов украинской стороне уже поставили.

Агентство Associated Press 7 января написало, что администрация Байдена готовится объявить о масштабном заключительном пакете военной помощи Киеву. По словам источников, она не охватит все 4 млрд долларов, выделенные конгрессом на эти цели. Не менее 2 млрд долларов останется в распоряжении администрации избранного президента Дональда Трампа на случай, если он посчитает необходимым поддержать Украину.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в разговоре с ИА Регнум, что выделенные Байденом в конце декабря деньги на отправку вооружения Киеву не повлияют на ход боевых действий, так как нынешний пакет — мизерный по сравнению с тем, что Запад поставлял Украине ранее.