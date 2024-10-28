Вашингтон, 29 октября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин во время его недавнего визита в Киев поучаствовал в персональном брифинге относительно планов ВСУ по вторжению в Курскую область. Об этом 28 октября сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Секретарь, когда был на Украине, смог персонально получить больше информации об их планах в отношении Курской области… Он смог поговорить о том, как они распределяют ресурсы, бригады», — заявила она в ходе брифинга для журналистов.

По её словам, Остин понимает, насколько вторжение важно киевскому режиму, который намерен создать в Курской области так называемую буферную зону. Она добавила, что последние два сокращённых пакета американской военной помощи Украине направлены в том числе на поддержку ВСУ во вторжении в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что американские власти полагают, что украинские войска смогут удержать позиции в Курской области в течение нескольких месяцев. При этом, по данным Bloomberg, некоторые союзники Украины считают, что вторжение в Курскую область может дорого обойтись ВСУ, если Вооружённые силы России вытеснят противника из региона.

Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны России от 28 октября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 27,5 тысячи военнослужащих, 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортёров, 1020 боевых бронированных машин, 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК и 57 станций радиоэлектронной борьбы.