Пентагон: Ллойду Остину в Киеве доложили о планах ВСУ в Курской области
Вашингтон, 29 октября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин во время его недавнего визита в Киев поучаствовал в персональном брифинге относительно планов ВСУ по вторжению в Курскую область. Об этом 28 октября сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Секретарь, когда был на Украине, смог персонально получить больше информации об их планах в отношении Курской области… Он смог поговорить о том, как они распределяют ресурсы, бригады», — заявила она в ходе брифинга для журналистов.
По её словам, Остин понимает, насколько вторжение важно киевскому режиму, который намерен создать в Курской области так называемую буферную зону. Она добавила, что последние два сокращённых пакета американской военной помощи Украине направлены в том числе на поддержку ВСУ во вторжении в Курскую область.
Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что американские власти полагают, что украинские войска смогут удержать позиции в Курской области в течение нескольких месяцев. При этом, по данным Bloomberg, некоторые союзники Украины считают, что вторжение в Курскую область может дорого обойтись ВСУ, если Вооружённые силы России вытеснят противника из региона.
Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны России от 28 октября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 27,5 тысячи военнослужащих, 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортёров, 1020 боевых бронированных машин, 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК и 57 станций радиоэлектронной борьбы.