Вашингтон, 9 января, 2025, 10:32 — ИА Регнум. У России есть преимущество в конфликте на Украине, хотя она не полностью доминирует в нём. Об этом 9 января заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Есть мнение, что Россия задает здесь тон и у неё есть все преимущества [в украинском конфликте]. У неё действительно есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Глава Пентагона также выступил с утверждением, что успехи России по освобождению территорий якобы «дорого обойдутся ей в будущем», добавив, что российским военным потребуются сухопутные силы для удержания существующих позиций.

Как сообщало ИА Регнум, тем временем 6 января американская газета The Washington Post написала, что Украина может не пережить ещё один год вооружённого конфликта из-за потерь украинских формирований и нехватки личного состава. Отмечалось, что ведущиеся армией России боевые действия сейчас дошли до «переломного момента».

Издание Strategic Culture 6 декабря 2024 года написало, что союзники Украины в НАТО проигрывают в опосредованном вооружённом конфликте, а Россия уверенно побеждает в нём. По словам автора публикации, сложившаяся ситуация в Сирии и на Украине ситуация больше напоминает стратегическую военную кампанию, нежели совпадение.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что главное для победы в конфликте на Украине — это мотивация и внутренняя готовность человека к ведению борьбы. Глава государства отметил, что исход любого вооружённого конфликта определяется на поле боя, даже при наличии у сторон самого современного оружия.