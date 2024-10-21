Киев, 22 октября, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах с американским коллегой Ллойдом Остином в Киеве обсудил привлечение инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК). При этом Остину подробно доложили о ситуации на фронте, говорится в сообщении минобороны Украины в Telegram-канале.

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«Отдельная тема — привлечение американских инвестиций для развития нашего ВПК. Рассмотрели возможные взаимовыгодные сценарии — совместные предприятия вместе с США и прямые инвестиции», — цитирует Умерова ведомство.

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал главе Пентагона о положении в зоне конфликта, а командующие сухопутными войсками, воздушными и военно-морскими силами отчитались о состоянии дел и планах по развитию своих видов войск.

Как сообщало ИА Регнум, Ллойд Остин посетил Киев для оценки адекватности главы киевского режима Владимира Зеленского после его «необоснованных требований» о поставках вооружения Украине. Такое мнение озвучил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат допустил, что министр обороны Соединённых Штатов предпочёл бы обязательства «оставить в формате громких, но пустых лозунгов», якобы «безумные цифры затрат» пугают американских налогоплательщиков.

Зеленский 21 октября заявил, что обсудил с Остином возможность снятия ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием, подготовку к зимнему периоду, а также выразил благодарность США за новый пакет военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов.

Терпящий поражение на поле боя глава Украины Зеленский делает ставку на прямое военное столкновение стран НАТО с Россией. Об этом заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.