Киев, 10 января, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Украина представила Западу военную стратегию на 2025 год. Об этом 10 января заявило в Telegram-канале минобороны Украины.

Глава минобороны Рустем Умеров сообщил, что во время встречи на базе Рамштайн Украина представила свой дальнейший план действий, состоящий из четырёх ключевых пунктов. Так, Киев планирует стабилизировать линии фронта, укрепить обороноспособность, усилить защиту неба и морских путей, а также ассиметрично отвечать на шаги России по достижению военного преимущества через масштаб.

Умеров также поблагодарил США и американского министра обороны Ллойда Остина за привлечение более 50 стран к финансированию Украины.

«За три года вооружённого конфликта участники Рамштайна задекларировали свыше $145 млрд помощи Украине в сфере безопасности. Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию неотложных потребностей конфликта будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 9 января офис канцлера Германии Олафа Шольца заблокировал выделение Киеву нового пакета военной помощи на €3 млрд.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря 2024 года рассказал, что свыше 30 стран направили Киеву финансовую помощь на сумму 350 млрд долларов, из них на военные нужды — порядка 170 млрд долларов. Он отметил, что особо активно Украине помогают США, Германия, Великобритания, Дания и Франция.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Украине только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.