Штат Калифорния, США, 8 декабря, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Общий объём военной поддержки Украины со стороны союзников с февраля 2022 года достиг более $119 млрд, из них $62 млрд — средства США. Об этом 7 декабря заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Общий размер помощи для безопасности США, выделенный Украине с февраля 2022 года, превысил $62 млрд», — уточнил Остин, выступая на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

Шеф Пентагона добавил, что остальные союзники предоставили Украине помощь на $57 млрд.

Для поддержки военного потенциала США бюджет на оборону в 2025 году возрастёт до $841 млрд, заключил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Пентагоне подтвердили, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.