Вашингтон, 3 декабря, 2024, 05:27 — ИА Регнум. В ходе телефонных переговоров министр обороны США Ллойд Остин и глава минобороны Украины Рустем Умеров обсудили поставку Киеву американских вооружений и удар России баллистическими ракетами средней дальности. Подробности разговора сообщили в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Остин проинформировал Умерова об ускорении помощи от Вашингтона для безопасности Украины.

Также в телефонном разговоре глава Пентагона осудил применение Россией ракет, беспилотников и использование баллистических ракет средней дальности. Остин заявил, что это ведёт к эскалации конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске заявил вечером 21 ноября президент России Владимир Путин, выступивший с обращением к гражданам и военнослужащим. Он пояснил, что ранее в этот день и 19 ноября против РФ было применено западное дальнобойное оружие: ракеты ATACMS и системы Storm Shadow. Противник ударил ими по объектам на территории Курской и Брянской областей, но системы ПВО отразили атаки, поэтому поставленные цели достигнуты не были.

В ответ на эти удары, добавил президент, Россия испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по цели, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.

Москва по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) предупредила США, что запустила баллистическую ракету. Это произошло «в явочном автоматическом режиме» за 30 минут до пуска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.