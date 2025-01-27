Сенатор из США Томми Табервилл — республиканец от штата Алабама — в эфире радиостанции WABC 26 января заявил о существенном преимуществе России в конфликте на Украине, из-за которого президент Владимир Путин может делать всё, что хочет, в том числе не придавать особого значения переговорам. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1068-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Российская армия освободила максимальную по площади территорию в зоне СВО

«С чего бы вам хотеть сделки, если вы побеждаете? Он побеждает», — добавил сенатор Табервилл, подчеркнув, что киевский режим проигрывает, несмотря на поддержку со стороны США.

26 января издание «Страна. ua» писало, что в Киеве уже обсуждают план урегулирования конфликта России и Украины за 100 дней, который украинские политики получили от администрации Трампа. Согласно этому плану стороны могли бы заключить перемирие к Пасхе, а к 9 мая уже утвердить мирное соглашение.

Ранее о преимуществе ВС РФ в зоне проведения СВО заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Тем временем в ходе недавнего совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявлял, что смысл спецоперации заключается в борьбе за интересы российского народа. В вопросе урегулирования украинского конфликта российский лидер подчеркнул необходимость долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех проживающих в регионе людей, а не «какой-то передышки».

А командир артиллерийского взвода с позывным Куба, слова которого приводит Минобороны 27 января, отметил, что противник уже не в состоянии выдерживать напора наступающих российских подразделений.

«Делаем сильные накаты, движемся вперед. Это выматывает противника… Сейчас всё идет к концу, осталось чуть-чуть додавить», — считает военнослужащий ВС РФ.

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