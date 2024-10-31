Вашингтон, 31 октября, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Участниками украинского конфликта, помимо России и Украины, могут стать другие страны. Об этом заявил 30 октября журналистам глава Пентагона Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

По словам министра, они могут решиться на это, если войска КНДР окажутся в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что не хотел бы спекулировать на эту тему.

Кроме того, Остин признал, что США не могут никак повлиять на КНДР в случае, если Пхеньян захочет отправить своих военных в зону украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён выразил мнение о том, что КНДР якобы может направить свои войска в зону СВО для поддержки России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие заявления напоминают «информационную утку». Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что в задействовании корейских войск в зоне спецоперации нет никакой необходимости.

14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что КНДР будто бы фактически включается в конфликт на Украине и поддерживает в нём Россию. Представитель Корейской Народно-Демократической Республики при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в СВО. 19 октября Ллойд Остин заявил, что у него нет возможности подтвердить заявления о якобы присутствии войск КНДР в зоне спецоперации.

23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вбросами и шумихой» утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что страны Запада могут готовиться к отправке своих войск на Украину, а для оправдания этого шага целенаправленно распространяют слухи о якобы присутствии в зоне СВО военнослужащих из КНДР.