Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в украинский конфликт
Глава Пентагона Остин допустил вовлечение третьих стран в украинский конфликт
Вашингтон, 31 октября, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Участниками украинского конфликта, помимо России и Украины, могут стать другие страны. Об этом заявил 30 октября журналистам глава Пентагона Ллойд Остин.
По словам министра, они могут решиться на это, если войска КНДР окажутся в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что не хотел бы спекулировать на эту тему.
Кроме того, Остин признал, что США не могут никак повлиять на КНДР в случае, если Пхеньян захочет отправить своих военных в зону украинского конфликта.
Как сообщало ИА Регнум, 8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён выразил мнение о том, что КНДР якобы может направить свои войска в зону СВО для поддержки России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие заявления напоминают «информационную утку». Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что в задействовании корейских войск в зоне спецоперации нет никакой необходимости.
14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что КНДР будто бы фактически включается в конфликт на Украине и поддерживает в нём Россию. Представитель Корейской Народно-Демократической Республики при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в СВО. 19 октября Ллойд Остин заявил, что у него нет возможности подтвердить заявления о якобы присутствии войск КНДР в зоне спецоперации.
23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вбросами и шумихой» утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что страны Запада могут готовиться к отправке своих войск на Украину, а для оправдания этого шага целенаправленно распространяют слухи о якобы присутствии в зоне СВО военнослужащих из КНДР.