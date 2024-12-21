Вашингтон, 21 декабря, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин поговорил по телефону с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Стороны обсудили выделение Киеву военной помощи, следует из опубликованного заявления Пентагона.

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Главы военных ведомств говорили о динамике боевых действий и помощи США в сфере безопасности Украине.

Остин также обратил внимание на планирование следующей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в начале 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны за время конфликта направили Украине суммарно почти €10 млрд, заявил 20 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Госсекретарь Энтони Блинкен 2 декабря сказал, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом $725 млн. Её предоставили в рамках президентских полномочий по списанию со складов Пентагона.

В минобороны США 7 декабря заявили, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

17 декабря стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов.