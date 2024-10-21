Москва, 22 октября, 2024, 02:21 — ИА Регнум. С целью оценить адекватность главы киевского режима Владимира Зеленского после его «необоснованных требований» о поставках вооружения Украине прибыл в Киев министр обороны США Ллойд Остин. С таким утверждением выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов в преддверии выборов. Слишком большие обязательства перед третьими странами — это не совсем то, что воодушевляет избирателя голосовать за того или иного кандидата», — предположил Мирошник в беседе с ТАСС.

Он добавил, что шеф Пентагона предпочел бы оставить обязательства в формате громких, но пустых лозунгов, чтобы безумными цифрами затрат не пугать американских налогоплательщиков и удержать Зеленского от дальнейших попыток своим вымогательствами вмешиваться в предвыборную кампанию демократов.

Скорее всего, украинские и западные СМИ после визита Остина в Киев заявят, что США «отправили в Киев большую руку помощи» для создания образа «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала», допустил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Остин прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом. Он подчеркнул обязательства Вашингтона по оказанию Киеву военной поддержки.

Зеленский заявил, что обсудил с Остином возможность снятия ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием, подготовку к зимнему периоду. Также он выразил признательность США за новый пакет военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов. Ранее глава киевского режима представил свой «план победы», первым пунктом которого значилось приглашение Украины в НАТО. Также план предполагал «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» России путём размещения западного оружия на Украине.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.