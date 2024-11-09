Вашингтон, 9 ноября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин не согласился поставить Украине тактические ракетные комплексы ATACMS раньше, чем другим заказчикам. Об этом пишет 9 ноября The Wall Street Journal, ссылаясь на двух американских чиновников и советника из украинского правительства.

TASS/Zuma

По мнению Остина, говорится в статье, глава киевского режима Владимир Зеленский захотел от США слишком многого — чтобы Украина получила приоритет перед теми, с кем есть давние договорённости.

«Остин отклонил недавнюю просьбу <…> Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Остин заявил, что украинские военные не смогут нанести удары по базам российских Воздушно-космических сил (ВКС) с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости, пояснил он в ответ на вопрос о готовности Вашингтона позволить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ.

По информации The New York Times, американский президент Джо Байден отказался дать такое разрешение Киеву из-за нехватки дальнобойных ракет в самих США. Сам Байден отмечал, что на Западе не пришли к единому мнению по вопросу, можно ли разрешить ВСУ применять иностранное дальнобойное вооружение для ударов по России.

Зеленский пытается добиться снятия этих ограничений. В частности, этот вопрос он поднимал на встрече с Остином в Киеве 21 октября.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий заявления о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь российской территории, так как на практике это означает прямое участие стран НАТО в конфликте. Он подчеркнул, что Москва примет решения исходя из угроз, которые возникнут перед ней.