Пекин, 21 ноября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Встреча министров обороны Китая и США не состоялась в Лаосе по вине Вашингтона, ведь он поставляет оружие Тайваню, заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Вадим Савицкий/РИА Новости Министр обороны КНР Дун Цзюнь

«На полях расширенной встречи министров обороны стран АСЕАН не было встречи министров обороны Китая и США, ответственность за это полностью лежит на США. США не могут наносить ущерб основным интересам Китая по тайваньскому вопросу и одновременно общаться с китайскими военными так, как будто ничего не произошло», — сказал он.

Ранее, как сообщал CNN, на встрече глав оборонных ведомств стран — участниц «АСЕАН плюс» в Лаосе глава Пентагона Ллойд Остин предложил китайскому коллеге Дун Цзюну провести переговоры, однако получил отказ.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре на встрече с действующим президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпинь особо отметил важность темы китайского Тайбэя (Тайваня). По его словам, стабильность в регионе несовместима с сепаратизмом и независимостью острова так же, как огонь и вода.

Председатель КНР указал США на расхождение заявлений и действий. При этом он подчеркнул важность американо-китайских отношений для противостояния глобальным вызовам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что политика США по сдерживанию Китая, вероятно, будет продолжена после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.